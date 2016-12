Libération immédiate des #ArtisansDeLaPaix

Nos 5 ami-e-s #ArtisansDeLaPaix ont été libéré hier soir (mardi) et sont placés sous contrôle judiciaire. Michel Berhocoirigoin, Michel Bergouignan, Béatrice Haran-Molle et Stéphane Etchegaray sont rentrés au Pays Basque hier soir, Txetx, lui, sera de retour ce soir (mercredi).

Demandons la libération des 5 #ArtisansDeLaPaix

5 militants non-violents ont été arrêtés pour avoir enclenché le processus de désarmement de l'organisation armée ETA, et de procéder à la destruction d'un premier stock d'armes.

Txetx Etcheverry (co-fondateur de Bizi, Alternatiba et ANV-COP21), Michel Berhocoirigoin (co-fondateur et ancien président de EHLG, la Chambre d’agriculture alternative du Pays Basque), Michel Bergouignan (coopérateur viticole dans l’appellation basque Irouléguy), Béatrice Haran-Molle (journaliste), et Stéphane Etchegaray, dit Etxe (professionnel de l’audiovisuel chargé de filmer la destruction des armes par les protagonistes), ont été arrêté par la police vendredi 16 décembre à Louhossoa (Pays Basque) alors qu’ils procédaient à la neutralisation des armes d’ETA, dans l’objectif de les remettre ensuite aux autorités.

Leur action vise à palier à l’absence d’implication des Etats français et espagnol dans cette entreprise de désarmement, nécessaire au déroulement du processus de paix au Pays Basque.

Txetx Etcheverry, Michel Berhocoirigoin, mais aussi Michel Tubiana, président d'honneur de la Ligue des droits de l'Homme, avaient précisé leur démarche dans des courriers qui ont été transmis à la presse : « Nous nous situons en intermédiaires entre une organisation armée avec laquelle nous n'avons aucun lien ni subordination, et un Etat que nous voulons amener à réfléchir. (…) Nous avons décidé de prendre nos responsabilités avec la conviction que cela peut être utile à la paix. C'est pourquoi, nous avons proposé à l'organisation ETA de transférer à la société civile la responsabilité politique de la destruction de son arsenal militaire. Nous avons choisi de le faire de manière publique et assumée, à l'instar des engagements dont nous sommes porteurs. Ces engagements sont publics et transparents. Ils sont caractérisés par l'implication personnelle, le souci de la démocratie, le choix de la non-violence ». (1)

L’action de destruction d’armes qui a été menée par les artisans de la paix relève d’une démarche non-violente, transparente et courageuse pour faire avancer ce processus de paix.

Nous demandons que les gouvernements français et espagnols s’engagent concrètement dans ce processus de paix et suivent les recommandations de la Conférence Internationale de Paix de Aiete (déclaration intégrale sur la paix au Pays Basque tenue en octobre 2011 à Saint-Sébastien).

Nous demandons la libération immédiate des #ArtisansDeLaPaix Txetx Etcheverry, Michel Berhocoirigoin, Michel Bergouignan, Béatrice Haran-Molle, Stéphane Etchegaray.